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Motorrijder (29) overleden na ongeluk op A2 bij Best

Vandaag om 14:29 • Aangepast vandaag om 19:06

Op de A2 bij Best is zondagmiddag een 29-jarige motorrijder uit Almere om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. De snelweg richting Den Bosch was na het ongeluk uren dicht bij Best-West.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee. Behalve de motorrijder was er ook een bestelbus betrokken. Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter.

Weg voorlopig dicht
De politie en forensische specialisten onderzoeken wat er gebeurd is. De weg bij Best-West was tot het begin van de avond dicht.

Verkeer richting Den Bosch werd vanaf knooppunt Batadorp omgeleid via Tilburg (A58/A65/N65). Door het ongeluk ontstaan vanuit Den Bosch naar Eindhoven een zogenoemde kijkersfile.

Foto: Omroep Brabant.
Foto: Omroep Brabant.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

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