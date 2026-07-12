Motorrijder (29) overleden na ongeluk op A2 bij Best

Op de A2 bij Best is zondagmiddag een 29-jarige motorrijder uit Almere om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. De snelweg richting Den Bosch was na het ongeluk uren dicht bij Best-West.

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Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee. Behalve de motorrijder was er ook een bestelbus betrokken. Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter.

Weg voorlopig dicht

De politie en forensische specialisten onderzoeken wat er gebeurd is. De weg bij Best-West was tot het begin van de avond dicht. Verkeer richting Den Bosch werd vanaf knooppunt Batadorp omgeleid via Tilburg (A58/A65/N65). Door het ongeluk ontstaan vanuit Den Bosch naar Eindhoven een zogenoemde kijkersfile.

Foto: Omroep Brabant.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.