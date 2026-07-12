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Motorrijder (29) overleden na ongeluk op A2 bij Best, snelweg dicht
Vandaag om 14:29 • Aangepast vandaag om 15:24
Op de A2 bij Best is zondagmiddag een 29-jarige motorrijder uit Almere om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. De snelweg richting Den Bosch is dicht bij Best-West.
Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee. Behalve de motorrijder was er ook een bestelbus betrokken. Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter.
Weg voorlopig dicht
De politie en forensische specialisten onderzoeken wat er gebeurd is. De weg bij Best-West blijft voorlopig dicht, meldt Rijkswaterstaat. Ingesloten verkeer wordt over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid.
Verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Batadorp omgeleid via Tilburg (A58/A65/N65). Vanuit Den Bosch naar Eindhoven staat een zogenoemde kijkersfile.
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