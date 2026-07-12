Motorrijder (29) overleden na ongeluk op A2 bij Best, snelweg dicht

Op de A2 bij Best is zondagmiddag een 29-jarige motorrijder uit Almere om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. De snelweg richting Den Bosch is dicht bij Best-West.

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Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee. Behalve de motorrijder was er ook een bestelbus betrokken. Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter.