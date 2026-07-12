Brandweer redt kat die uren vastzit in buis onder de grond

Een kat in Udenhout heeft de brandweer zondagmiddag flink beziggehouden. Het dier zat sinds de ochtend vast in een buis onder de straat, die wordt gebruikt voor de afvoer van overtollig regenwater.

Iemand zag de kat in de buis aan de straat Winkelakker verdwijnen. De dierenambulance werd ingeschakeld, die vervolgens de brandweer belde.

Brandweerlieden maakten putten open en zochten met een warmtebeeldcamera in de hoop de kat te vinden. De eigenaren van het beestje zetten voer en ander lekkers voor de kat klaar.

Redding

Toen dat alles geen resultaat opleverde, vulde de brandweer een put langzaam met water zodat de kat wellicht in beweging zou komen. En ja hoor, het dier wist niet hoe snel hij de buis uit moest rennen.

Hij verstopte zich nog even in de sloot en rende daarna weg. Er zijn vangkooien geplaatst in de wijk om het beestje te vangen.