Vink wint Wimbledon voor vierde keer op rij met dank aan bijzonder gevoel

Niels Vink is er voor de vierde keer op rij in geslaagd om Wimbledon te winnen. De 23-jarige rolstoeltennisser uit Helmond was te sterk voor de Limburger Sam Schröder: 6-1 en 6-3. Vink won eerder dit weekend ook het dubbelspel, samen met Guy Sasson uit Israël.

Vink was vooraf de grote favoriet, zeker omdat hij de laatste drie edities van Wimbledon won. Hij maakte het hele toernooi de hoge verwachtingen waar en was zondag in de finale een maatje te groot voor zijn landgenoot Schröder. Het was al de tiende Grand Slam-titel in het enkelspel voor Vink.

Na de winst op het gras van Wimbledon kuste hij de grond en keek hij naar de hemel. "Ik voelde dat iets me heeft geholpen", zei een emotionele Vink in het Londense tennisstadion. "Iedereen weet dat mijn coach (Hans-Jurgen Striek) vorig jaar is overleden. Mijn nieuwe trainer helpt me heel goed, maar de lege stoel naast hem was niet leeg. Dat voelde ik echt vandaag."