Finn Stokkers keert terug bij RKC Waalwijk

Spits Finn Stokkers heeft een driejarig contract getekend bij RKC Waalwijk. Hij keert na vier jaar terug naar het Mandemakers Stadion.

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Finn Stokkers, inmiddels dertig jaar oud, begint aan zijn tweede periode bij RKC Waalwijk. De spits was tussen 2020 en 2022 al actief bij de Geelblauwen en speelde in die tijd 61 officiële wedstrijden. Hij maakte daarin twaalf doelpunten en gaf zes assists. Na zijn vertrek naar Go Ahead Eagles keert hij nu transfervrij terug naar de Brabantse club.

De technisch directeur van RKC Waalwijk, Bernard Schuiteman, is tevreden met de komst van Stokkers. Volgens hem was het belangrijk om een ervaren spits toe te voegen aan de selectie. Stokkers kent de club goed en kan met zijn ervaring een waardevolle rol spelen, vooral voor de jongere spelers binnen het team. Ook was er interesse van andere clubs, maar Stokkers koos voor een terugkeer naar Waalwijk.

Succesvol verleden

Stokkers begon zijn carrière bij Sparta Rotterdam en speelde later voor Fortuna Sittard en NAC Breda. Hij maakte in 2020 de overstap naar RKC Waalwijk. In het afgelopen seizoen bij Go Ahead Eagles kwam hij onder andere uit in de UEFA Europa League, waar hij tegen OGC Nice een doelpunt maakte. Nu kiest hij ervoor om weer in het Mandemakers Stadion te spelen.

Met een contract voor drie jaar kan Stokkers zich richten op een lange periode bij de club. Zijn terugkeer sluit aan bij de ambities van RKC Waalwijk om competitief te blijven en door te groeien. Voor Stokkers voelt het goed om terug te zijn bij wat hij beschrijft als een "warme club".