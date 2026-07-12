Vlammen slaan uit camper in Rijen, meerdere knallen te horen

Een camper is zondagmiddag op de Vierbundersweg in Rijen volledig uitgebrand. De bestuurder kon het voertuig op tijd verlaten en zag van gepaste afstand hoe de camper in vlammen op ging.

Toen de hulpdiensten aankwamen stond de camper in lichterlaaie en waren er meerdere knallen te horen, mogelijk van gasflessen. Brandweerlieden hebben het vuur gedoofd, maar de camper is verloren. Het voertuig is helemaal uitgebrand.

Onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De weg was enige tijd afgesloten door de inzet van de hulpdiensten, maar kon daarna weer worden vrijgegeven.