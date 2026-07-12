Mathieu van der Poel wint voor de derde keer etappe in Tour de France

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft zondag voor de derde keer in zijn carrière een etappe gewonnen in de Tour de France. De 31-jarige wielrenner won in het hete Ussel de negende etappe na een sprint met drie medevluchters.

Het is de tweede Nederlandse etappezege van deze Tour. Woensdag sprintte Olav Kooij al naar zijn eerste succes in de grootste wielerronde.

Van der Poel won vorig jaar en in 2021 ook al een rit in de Ronde van Frankrijk. Beide keren leverden die hem ook de gele trui op, maar nu was de achterstand op klassementsleider Tadej Pogačar al ver opgelopen.

Etappe ingekort vanwege hitte

Zaterdagavond hoorden de renners dat de rit vanwege code rood door hitte met 30 kilometer was ingekort. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de Tour dat dit gebeurde vanwege de hoge temperatuur.

Het gevolg was dat het vanaf de start al vuurwerk was in het peloton. De tussensprint was daardoor al vroeg in de etappe, waardoor zich niet meteen een kopgroep vormde. Groenetruidrager Mads Pedersen uit Denemarken won de tussensprint en verruimde zo zijn voorsprong in het puntenklassement.

Kleine voorsprong

Direct daarna barstte de strijd om een plek in de kopgroep los. Onder anderen oud-wereldkampioenen Van der Poel en Julian Alaphilippe deden verschillende pogingen. Het duurde tot ongeveer halverwege de rit voordat een serieuze kopgroep zich vormde. Van der Poel kreeg samen met zeven andere renners een kleine voorsprong van ruim een minuut op het peloton, lange tijd aangevoerd door Pogačars UAE Team Emirates.

In aanloop naar de laatste klim van de dag, op 25 kilometer van de finish, kromp de voorsprong van de kopgroep tot iets meer dan een halve minuut. Op de Mont Bessou ging Van der Poel voluit en hij kreeg alleen Johannessen, Pidcock en de Fransman Alex Baudin mee. Zo zette de gehalveerde kopgroep ook het peloton weer op grotere achterstand. Pidcock leek in de afdaling af te haken door een probleem met zijn versnellingen, maar dat was snel verholpen.

In de slotkilometer kwam het peloton nog dichtbij, maar de kopgroep hield net genoeg over. De drie medevluchters legden het initiatief bij Van der Poel, die over de machtigste sprint beschikte.

Viervoudig winnaar Pogačar blijft het algemeen klassement comfortabel aanvoeren, met een voorsprong van 2.42 minuten op de Deen Jonas Vingegaard. Maandag is de eerste rustdag van deze Tour.