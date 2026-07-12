Auto vliegt in brand na crash tegen appartement in Veldhoven

Een automobilist is zondagmiddag tegen een appartement aan de Regenboogven in Veldhoven aangereden. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De man zou met grote vaart vanaf de Hertgang de straat in zijn gereden. Door onbekende reden raakte hij van de weg en kwam hij tot stilstand tegen het appartementencomplex. Ook toen de auto al tot stilstand was gekomen, zou de bestuurder nog meer gas hebben gegeven. Zand kwam daarbij onder de wielen vandaan en spoot de straat op.

Omstanders hebben de bestuurder uit de rokende auto gehaald, die daarna in brand vloog. De brandweer heeft het vuur geblust en wist te voorkomen dat het vuur zich verder uit zou kunnen breiden.

Bewoners niet thuis

De bewoners van het appartement op de begane grond waren tijdens het ongeluk niet thuis. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd, omdat rook tijdens de brand naar binnen was gekomen.

Andere bewoners van het complex moesten tijdens de inzet van de hulpdiensten tijdelijk hun woning verlaten. Nadat de situatie onder controle was konden zij weer terug naar binnen. Het appartement op de begane grond en de balkons er boven hebben flinke schade opgelopen. Meerdere stenen zijn door de brand afgebrokkeld. Volgens de brandweer is de constructie van het appartementencomplex wel in orde.

De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk.