Mart (73) helpt nieuwe PSV'ers en hun gezin met (bijna) alles

De transferperiode is al even onderweg, maar Mart van den Heuvel heeft tot nu toe alleen Sven Mijnans mogen verwelkomen bij PSV. De 73-jarige clubman pur sang werkt al 47 jaar voor PSV, tegenwoordig als spelersbegeleider Hij helpt nieuwe aanwinsten van de Eindhovenaren van a tot z, en daar komen soms ook gekke verzoeken bij kijken, vertelt hij in de Omroep Brabant- podcast: Transferzomer van PSV.

David Kramer & Mark Versteden Geschreven door

"Ik haal een nieuwe speler op van het vliegveld en help ze met alles, tot aan het vinden van een woning. De waardering die ik van veel spelers krijg vind ik prachtig ", vertelt Van den Heuvel aan Omroep Brabant-presentator Mark Versteden. Hij maakt deze transferperiode samen met Yannick Eling de podcast. Zij zijn beiden journalist en volgen PSV al jaren als trouwe fans. Af en toe schuift ook David Kramer, PSV-watcher van Omroep Brabant, aan. "Ik ben onderdeel van de 'familycare', dus ik ben er ook voor verantwoordelijk dat vrouw, kinderen en hond zo goed mogelijk landen in Eindhoven", gaat de spelersbegeleider verder. Gaat dat goed dan bevordert dat de prestaties van spelers, zo weet hij maar al te goed: "Want is de vrouw happy, dan is de speler dat vaak ook." Hij probeert nieuwe spelers en hun gezin daarom zo snel mogelijk uit een hotel te krijgen: "Soms via een kort verblijf als we nog geen vast huis gevonden hebben."

Wat hij doet, vindt Van den Heuvel niet meer dan normaal. Je laat nieuwe aanwinsten niet aan hun lot over, zo meent hij. Om vervolgens een anekdote van Ricardo Pepi op te halen. De Amerikaanse spits van PSV , die onlangs naar Fulham leek te vertrekken, maar zijn transfer naar Londen last-minute zag klappen: "In Engeland zeggen ze gewoon dat je om twaalf uur in het ziekenhuis moet zijn, daarna teken je en zeggen ze: zoek het maar uit. Ik zou dat niet kunnen."

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