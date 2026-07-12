Brandweerwagen moet worden gekoeld bij brand in Bakel

Een brandweerwagen kwam zondagmiddag zo dicht bij het vuur in Bakel dat deze moest worden gekoeld. Hulpdiensten waren opgeroepen voor een brand op een akker aan de Steengoed. Het vuur kwam alleen net iets te dicht bij de wagen.

Het vuur breidde zich snel uit op de akker, waardoor de eerste brandweerlieden direct twee extra blusvoertuigen en een watertank opriepen.

Door deze opschaling was de brand al onder controle en konden de brandweerlieden beginnen met nablussen. Daarbij moesten zij niet alleen de akker goed nat maken, maar ook hun eigen brandweerwagen.

Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan.