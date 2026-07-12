Magneetvisser vindt mogelijk explosief uit WOII in Den Bosch

Een magneetvisser heeft zondagavond mogelijk een explosief gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De visser heeft het voorwerp uit een vijver in het Prins Hendrikpark in Den Bosch gehaald.

De melding kwam aan het begin van de avond binnen bij de meldkamer nadat de visser het uit het water had gehaald. De politie kwam meteen met meerdere eenheden naar het park toe. De omgeving werd ruim afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) kwam ter plaatse

Specialisten hebben het voorwerp onderzocht en daarna meegenomen. Het explosief zal op een andere plek onschadelijk worden gemaakt. De locatie hiervan is niet bekend.

Onduidelijk is om wat voor explosief het precies gaat.