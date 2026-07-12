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Gemaaid gras vat vlam in Breda

Vandaag om 20:37 • Aangepast vandaag om 21:21
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Een stuk gemaaid gras is zondagavond in brand gevlogen in Breda. Het vuur woedde naast een fietspad langs de Backer en Ruebweg. De brand kon snel worden geblust. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Tijdens de bluswerkzaamheden was handhaving aanwezig om fietsers de juiste kant op te sturen. Vanwege de rookontwikkeling konden fietsers tijdelijk niet over het fietspad en moesten zij een alternatieve route nemen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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