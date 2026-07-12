Gemaaid gras vat vlam in Breda

Een stuk gemaaid gras is zondagavond in brand gevlogen in Breda. Het vuur woedde naast een fietspad langs de Backer en Ruebweg. De brand kon snel worden geblust.

Tijdens de bluswerkzaamheden was handhaving aanwezig om fietsers de juiste kant op te sturen. Vanwege de rookontwikkeling konden fietsers tijdelijk niet over het fietspad en moesten zij een alternatieve route nemen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.