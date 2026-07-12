DNA-sporen en Carla na 30 jaar terug op rampplek: dit mag je niet missen

Ambulancemedewerker na dertig jaar terug op plek van de Herculesramp, nieuwe hoogspanningslijn tussen Rilland en Tilburg eindelijk in aanbouw en dochter van Yvon K. wordt niet langer volledig vervolgd in erfeniszaak. Deze vijf verhalen moet je deze week gelezen hebben.

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De rechtszaak tegen de Zes van Breda is een rechterlijke dwaling, stelt advocaat Geert-Jan Knoops. Tussen 2023 en 2025 werd op verzoek van de verdediging nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd. Er zijn vijf DNA-sporen gevonden van een onbekende Zuidoost-Aziatische man op de kleding van slachtoffer 'Oma Mok' en in restaurant Peacock in Breda, waar zij in 1993 om het leven kwam. Van de Zes van Breda werd destijds geen enkel DNA-spoor aangetroffen. De verdachten werden in 1995 veroordeeld en ook na twee eerdere heroverwegingen bleef de schuldigverklaring in stand. Nu is er volgens Knoops geen ruimte meer voor twijfel over hun onschuld. Hier lees hier het verhaal.

Dertig jaar na de Herculesramp bezocht ambulanceverpleegkundige Carla Auer de plek waar op 15 juli 1996 een Belgische C-130 Hercules neerstortte op Vliegbasis Eindhoven. Door gebrekkige communicatie wisten hulpverleners niet dat er naast de vierkoppige bemanning ook 37 leden van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht aan boord zaten. De reddingsoperatie begon daardoor 25 minuten te laat. Van de 41 inzittenden overleefden slechts zeven mensen de ramp. Carla kreeg achteraf te maken met PTSS en verliet de ambulancedienst, maar werd uiteindelijk traumatherapeut. Lees hier haar verhaal.

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De nieuwe hoogspanningslijn tussen Rilland en Tilburg is eindelijk in aanbouw, maar het project liep ruim vijftien jaar vertraging op. Volgens het Financieel Dagblad kwam dit door protestacties van omwonenden, politieke bemoeienis en slepende juridische procedures. Er waren vijfhonderd grondeigenaren betrokken, dertien gemeenten moesten worden overgehaald en ook twee provincies en drie waterschappen hadden inspraak. Protestgroepen zoals 380kVOosterhoutNee zetten zich in tegen de plannen, waarna er 120 zienswijzen werden ingediend en 52 partijen naar de Raad van State stapten. Check het hier.

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De dochter van Yvon K. wordt niet langer volledig vervolgd in de zaak rond de erfenis van Chris Grinwis. Ze bereikte een akkoord met de nabestaanden over de verdeling van de erfenis. Yvon K. werd verdacht van het vergiftigen van haar partner om zijn erfenis van mogelijk meer dan een miljoen euro. Nadat zij in 2023 zelfmoord pleegde, bleef haar jongste dochter als enige erfgename achter. Het Openbaar Ministerie vervolgt de dochter nog wel voor 227.000 euro die in een kluis werd aangetroffen en waarvan wordt vermoed dat dit via witwassen is verkregen. Lees hier het hele verhaal.

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