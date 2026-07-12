Helmond Sport verliest oefenwedstrijd tegen Westerlo

Helmond Sport heeft zondagmiddag met 0-2 verloren van KVC Westerlo. Het oefenduel vond plaats op Sportpark De Watertoren in Zaltbommel. De Belgische eersteklasser scoorde zowel voor als na rust en was daarmee te sterk voor de ploeg van hoofdtrainer Frédéric Frans.

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Het duel tegen KVC Westerlo was de vierde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor Helmond Sport. De Brabanders begonnen energiek en hielden de organisatie goed op orde. Toch kwam de Belgische tegenstander na ruim een half uur spelen op voorsprong. Reda Laalaoui schoot prachtig raak en zette de ruststand op 0-1.

Na de pauze voerde Helmond Sport verschillende wissels door, waardoor veel spelers de kans kregen om waardevolle minuten te maken. Halverwege de tweede helft verdubbelde Mohamed Babtich de voorsprong van Westerlo. Daarmee eindigde de wedstrijd in een 0-2 nederlaag voor de Brabantse ploeg.

Veel spelers maken minuten

Ondanks de nederlaag kijkt Helmond Sport terug op een nuttig meetmoment tegen een sterke internationale tegenstander. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen is het belangrijk dat spelers wedstrijdritme opdoen. Dat gebeurde ook in Zaltbommel, waar Westerlo als ploeg uit de hoogste Belgische competitie een uitdagende tegenstander bleek.

Helmond Sport speelt in de komende weken nog meer oefenwedstrijden om zich optimaal voor te bereiden op het nieuwe voetbalseizoen.