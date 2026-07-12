Accu van elektrische auto begint te roken in Oss

De accu van een elektrische auto in Oss begon zondagavond te roken. De eigenaar reed de Da Costastraat in toen zijn auto een foutmelding gaf en uitviel, omdat de accu te warm was.

De eigenaar belde direct de brandweer, die niet veel later ter plaatse was. Brandweerlieden hebben metingen uitgevoerd met een warmtebeeldcamera en absorberend materiaal onder de auto gestrooid.

Omdat de accu nog erg heet is, blijft de brandweer ter plaatse. Het kan namelijk twee kanten op gaan bij een te warme accu: de accu koelt langzaam af of de auto vliegt in brand. Als dit laatste gebeurt, is er veel water nodig om de brand te blussen. Daarom blijft naast de normale brandweerauto ook een watertankwagen aanwezig totdat de bergingsdienst arriveert met een speciaal voertuig.

De elektrische auto wordt dan in een lege dompelbak geplaatst. Als de auto geen vlam vat en afkoelt, kan hij worden gerepareerd.

Als de auto toch vlam vat, wordt de dompelbak waarin de auto staat volgepompt met water, zodat de hele auto onder water komt te staan.

Wat de oorzaak is van de oververhitting, is niet bekend.