Accu van elektrische auto vat vlam in Oss

De accu van een elektrische auto in Oss begon zondagavond te roken. De eigenaar reed de Da Costastraat in toen zijn auto een foutmelding gaf en uitviel, omdat de accu te warm werd.

Toch brand Ruim twee uur na de eerste melding vatte het accupakket alsnog vlam. De vlammen kwamen onder de auto uit, waar het accupakket zich bevindt. Ook onder de motorkap waren korte tijd vlammen zichtbaar.

Omdat de accu erg heet was, bleef de brandweer een tijd ter plaatse. Het kan namelijk twee kanten op gaan bij een te warme accu: de accu koelt langzaam af of de auto vliegt in brand. Als dit laatste gebeurt, is er veel water nodig om de brand te blussen.

De eigenaar belde direct de brandweer, die niet veel later aankwam. De brandweer deed metingen met een warmtebeeldcamera en strooide absorberend materiaal onder de auto.

De brandweer zette direct twee blusstralen in en wist de brand snel grotendeels onder controle te krijgen.

Omdat bij een brand in een lithium-ionaccu zeer giftige stoffen kunnen vrijkomen, kwam ook een Adviseur Gevaarlijke Stoffen naar Oss. Deze deed metingen in de omgeving. Buurtbewoners kregen het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden als zij last hadden van de rook.

Om veilig te kunnen werken, zette de brandweer een ruim gebied rondom de auto af met lint.

Wat later kwam een bergingsbedrijf uit Tiel met een vrachtwagen en een dompelcontainer. Nadat de brand volledig was geblust, werd de auto in de container gelegd. Die werd gevuld met water door de brandweer zodat het accupakket langdurig onder water kon blijven. Zo werd de kans op een nieuwe ontsteking voorkomen.

Hoe het accupakket oververhit kon raken, is nog onduidelijk.