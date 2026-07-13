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Flinke vertraging op A2 na ongeluk, afgesloten rijstrook vrijgegeven

Vandaag om 06:44 • Aangepast vandaag om 07:24
Een rood kruis boven de weg (archieffoto: Instagram politie Cranendonck-Heeze-Leende).
Een rood kruis boven de weg (archieffoto: Instagram politie Cranendonck-Heeze-Leende).

Rijkswaterstaat waarschuwde maandagochtend voor bijna anderhalf uur vertraging op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Voor de Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel gebeurde rond halfzeven een ongeluk. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vanwege het ongeluk werd de linkerrijstrook afgesloten. Rond kwart voor zeven  leidde de afsluiting tot een dertien kilometer lange file vanaf Rosmalen-West. 

Rond zeven uur werd de afgesloten rijstrook vrijgegeven. Een kwartier later was de file nog maar drie kilometer lang. Details over het ongeluk zijn niet bekendgemaakt. 

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