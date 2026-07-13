Kermis Maarheeze opent zaterdag met wethouder

De kermis in Maarheeze gaat zaterdag 18 juli om twee uur ’s middags van start. Wethouder Joost Ploos van Amstel opent het evenement op het kermisterrein samen met de kermisexploitanten.

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De kermis in Maarheeze duurt van zaterdag 18 juli tot en met dinsdag 21 juli. Bezoekers kunnen genieten van verschillende attracties zoals de Vulcano-power, trampoline en draaimolen. Daarnaast zijn er spelletjes zoals grijpkranen, het vuilnisbakkenspel en lijntrek-bussensport. Ook liefhebbers van zoetigheid komen aan hun trekken met oliebollen, suikerspinnen en snoep.

Voor kinderen is er extra vermaak. Op maandagmiddag tussen half vier en half vijf zijn Tijgertje en Winnie de Pooh aanwezig. Op dinsdagavond, de laatste dag van de kermis, treedt Labubu op met een speciale act van zes tot zeven uur.

Wegafzettingen

Voor de opbouw van de kermis wordt de Stationsstraat in Maarheeze vanaf woensdag 15 juli gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Bewoners rondom het kermisterrein wordt gevraagd om afvalcontainers buiten de afgesloten zone te plaatsen.

De afvalinzameling in Maarheeze gaat door volgens planning. Donderdag 16 juli wordt oud papier opgehaald in de Stationsstraat en dinsdag 21 juli wordt het GFT-afval ingezameld. Dit valt samen met de laatste dag van de kermis.