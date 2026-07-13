Nog twee zomermaanden te gaan en we hebben nu al derde hittegolf te pakken

De derde hittegolf van dit jaar wordt deze maandag in onze provincie al een feit. En dat is recordvroeg, zo vertelt Berend van Straaten van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. En er kunnen er volgens hem zomaar nog meer bijkomen.

"Dat zou mogelijk kúnnen zijn, aangezien we nog twee zomermaanden te gaan hebben", verduidelijkt de weerman op de radio. "Maar vijf of zes zou wel uitzonderlijk zijn. Vijf regionale hittegolven is op dit moment het record, dat dateert uit 1947." Volgens van Straaten komen drie regionale hittegolven in een jaar tijd wel vaker voor. Maar nu halen we dit aantal recordvroeg: in de eerste helft van juli al. De hittegolven worden ook steeds langer.

Ook deze maandag wacht ons een zomerse dag. 's Ochtends vroeg was er al flink wat zon bij een graad of 16. "En daar gaat nog wel wat bij komen. Het wordt 30 tot 32 graden in de provincie. Daarbij staat wel een verkoelend briesje." De lucht is ook niet supervochtig: "Daarmee is het wat aangenamer dan de vorige hitteperiode, twee weken geleden." De derde regionale hittegolf is een feit zodra het 25 graden wordt. Deze hittegolf begon vorige week en we hebben inmiddels al drie dagen van 30 graden of meer gehad.

Op weg naar één langgerekte hittegolf?

De hittegolven in onze provincie worden de laatste jaren steeds langer. Toch verwacht weerman Berend van Straaten van Weerplaza niet dat we in de toekomst ooit te maken gaan krijgen met één langgerekte hittegolf. "Ik denk dat er altijd wel een dag tussen zal zitten dat het geen 25 graden zal zijn. Maar of we te zijner tijd in plaats van drie of vier hittegolven twee langere gaan krijgen... dat zou kunnen."