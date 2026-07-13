Someren sluit opvanglocatie Hoof 24 per 1 september

De tijdelijke opvanglocatie aan de Hoof 24 in Someren sluit definitief op 1 september 2026. De gemeente houdt vast aan de afspraken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de gefaseerde uitstroom van bewoners.

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De opvanglocatie in Someren werd op 7 april 2025 geopend en bood plek aan maximaal 180 asielzoekers. Oorspronkelijk zou de locatie op 1 februari 2026 sluiten. Het college stemde echter eind 2025 in met een verlenging van de opvangperiode tot uiterlijk 1 september 2026, op verzoek van het COA.

Een belangrijke voorwaarde voor deze verlenging was dat het COA de tussenliggende maanden zou gebruiken om bewoners gefaseerd door te laten stromen naar andere opvanglocaties. De afspraak dat de locatie in Someren op 1 september leeg moet zijn, werd door het COA destijds schriftelijk bevestigd.

Concreet plan voor uitstroom

Onlangs heeft het gemeentebestuur van Someren het COA opnieuw herinnerd aan deze afspraak en gevraagd om een concreet plan van aanpak. In dit plan moet duidelijk worden hoe de uitstroom van bewoners tijdig wordt georganiseerd, zodat de locatie daadwerkelijk kan sluiten op de afgesproken datum.

Ondanks de sluiting van de opvanglocatie aan de Hoof 24 blijft Someren zich voorbereiden op de opvang van asielzoekers vanaf 1 juli 2027. Dit maakt deel uit van de tweede cyclus van de Spreidingswet, waarin gemeenten hun wettelijke verantwoordelijkheid voor asielopvang moeten invullen. De resultaten van een recente inwonersenquête spelen een belangrijke rol bij deze voorbereidingen.

De gemeente benadrukt dat de sluiting op 1 september definitief is en rekent erop dat het COA zich aan de gemaakte afspraken houdt.