Vernieuwd havengebouw in Veghel officieel geopend

Het vernieuwde havengebouw in Veghel is vrijdag officieel geopend door wethouder Johan van Gerwen en bedenker Tim Verwegen. Het gebouw vertelt het verhaal van de Veghelse haven en heeft een frisse uitstraling gekregen.

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Met de renovatie heeft het havengebouw een belangrijke rol gekregen als toegangspoort tot het Havenkwartier. Het gebouw ligt aan de kop van de haven en is ingericht met educatieve, informatieve en interactieve elementen. Bezoekers kunnen hier meer leren over de historie van de haven en de betekenis ervan voor Veghel en de omgeving.

Het gebouw vormt een brug tussen het verleden, heden en de toekomst. Door middel van beelden en teksten wordt het verhaal van de Veghelse haven verteld, een plek die van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van Meierijstad.

Frisse uitstraling

De renovatie heeft het havengebouw een moderne en frisse uitstraling gegeven die past bij de identiteit van het Havenkwartier. Dit maakt de locatie aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers die meer willen ontdekken over deze bijzondere plek.

Het vernieuwde gebouw is vrijdag geopend door wethouder Johan van Gerwen en Tim Verwegen, de bedenker van het concept. De centrale ligging en de nieuwe inrichting maken het gebouw tot een herkenningspunt in Veghel.