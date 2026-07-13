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Grondverhuur voor standplaats in Langenboom
Vandaag om 09:13
De gemeente Land van Cuijk wil grond verhuren aan een ondernemer voor een standplaats in de Dominicanenstraat in Langenboom. Het gaat om een perceel van ongeveer 15 vierkante meter.
De gemeente Land van Cuijk heeft besloten dat slechts één ondernemer in aanmerking komt voor de verhuur van dit perceelsgedeelte. Dit komt omdat alleen deze ondernemer een volledige en vergunbare aanvraag heeft ingediend en er geen andere gegadigden zijn voor deze specifieke locatie.
Op het plein in de Dominicanenstraat zijn meerdere standplaatsen beschikbaar. Mocht zich een andere gegadigde melden, kan de gemeente een alternatieve locatie op hetzelfde plein aanbieden. De verhuur betreft een perceelsgedeelte dat kadastraal bekend is als K 2625, deels.
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