Twintig ideeën door naar stemronde Burgerbegroting Waalwijk

Twintig ideeën voor de Burgerbegroting in Waalwijk gaan door naar de stemronde in september. Inwoners dienden in totaal 69 voorstellen in om hun leefomgeving te verbeteren. Na toetsing op haalbaarheid en reglement zijn 49 ideeën afgevallen. De overgebleven plannen maken nog kans op uitvoering in 2027.

Gevonden voor jou

De Burgerbegroting biedt inwoners van Waalwijk de kans om zelf te bepalen hoe een deel van het gemeentegeld wordt besteed. Dit jaar zijn er 69 ideeën ingediend, waarvan 20 na een beoordeling als uitvoerbaar zijn aangemerkt. Deze voorstellen zullen in september worden beoordeeld door middel van een stemronde.

De overige 49 ideeën zijn afgewezen om uiteenlopende redenen. Sommige plannen vielen buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente of gingen tegen bestaand beleid in. Andere waren al opgenomen in lopende projecten of voldeden niet aan de voorwaarden na tussentijdse feedback. Daarnaast trokken enkele initiatiefnemers hun idee zelf in omdat een andere aanpak, zoals subsidieaanvraag, beter paste.

Stemronde in september

In september kunnen inwoners van Waalwijk online stemmen op de overgebleven ideeën via het platform van de Burgerbegroting. Elk voorstel heeft minimaal 30 stemmen nodig om verder te gaan naar de uitvoeringsfase. Het doel is om de plannen, verdeeld over vijf thema's, in 2027 werkelijkheid te maken.

De Burgerbegroting is een jaarlijks terugkerend initiatief dat inwoners actief betrekt bij gemeentelijk beleid. Het biedt mensen de mogelijkheid om zelf ideeën aan te dragen en keuzes te maken over de besteding van gemeentegeld. Voor meer informatie en een overzicht van de ingediende plannen kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente Waalwijk.