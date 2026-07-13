Vergunning aangevraagd voor ANPR-camera’s in Reusel

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee masten met ANPR-camera's aan de Turnhoutseweg en Postelsedijk in Reusel.

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De gemeente Reusel-De Mierden heeft op 7 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van twee masten met ANPR-camera's. ANPR-camera's zijn automatische kentekencamera's die voertuigen registreren. De masten zijn gepland aan de Turnhoutseweg en Postelsedijk.

Binnen acht weken neemt de gemeente een beslissing over deze aanvraag. Als de vergunning wordt goedgekeurd, wordt dit gepubliceerd en kunnen betrokkenen de documenten inzien. Voor nu ligt de aanvraag niet ter inzage en is reageren nog niet mogelijk.