Vergunningsaanvraag voor vervanging schuur in Leende

Op Boschhoven 30a in Leende is een aanvraag ingediend voor de vervanging van een schuur.

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De gemeente Leende heeft op 8 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor een project aan Boschhoven 30a. Het gaat om de vervanging van een schuur op deze locatie.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 502664 en valt onder de categorie 'bouwen' in het omgevingsplan. Dit is een formele melding van de aanvraag; de plannen zijn niet ter inzage en er kan niet officieel op gereageerd worden.