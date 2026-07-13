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Sloop en nieuwbouw van woning in Sterksel aangevraagd
Vandaag om 09:33
Er is een aanvraag ingediend om een bungalow aan het Jagerspad in Sterksel te slopen en een nieuwe woning te bouwen. De gemeente heeft de aanvraag op 8 juli ontvangen.
De aanvraag betreft het adres Jagerspad 3 in Sterksel en is geregistreerd onder zaaknummer 502645. Het gaat om het slopen van een bestaande bungalow en het bouwen van een nieuwe woning op dezelfde locatie.
Naast de bouwplannen is ook toestemming gevraagd voor handelen in strijd met de regels van Ruimtelijke Ordening. De plannen zijn niet ter inzage en er kan niet officieel op gereageerd worden.
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