Rode Canta in Tilburg weggesleept na blokkade voetgangersgebied

Op 3 juli is een rode Canta zonder verzekeringsplaatje en chassisnummer verwijderd aan de Sweelicklaan in Tilburg. Het voertuig blokkeerde een voetgangersgebied en is daarom door de gemeente weggesleept.

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De gemeente heeft spoedeisende bestuursdwang toegepast om de auto van de openbare weg te halen. Dit betekent dat er direct is ingegrepen zonder voorafgaande waarschuwing. Het voertuig is overgebracht naar Auto- en Bergingsbedrijf Besems B.V. aan de Maasstraat in Tilburg.

De eigenaar kan de Canta binnen twee weken ophalen. Daarna mag de gemeente het voertuig volgens de wet verkopen, weggeven of vernietigen. Dit gebeurt uiterlijk op 20 juli 2026, als de auto niet is opgehaald. Bij het ophalen moet de eigenaar de gemaakte kosten betalen, die afhankelijk zijn van de stallingsduur.