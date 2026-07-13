Dakkapel gepland aan Oude Heijningsedijk in Heijningen

Op de Oude Heijningsedijk 45 in Heijningen is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 8 juli 2026 ontvangen door de gemeente Moerdijk. Het gaat om een omgevingsvergunning voor een dakkapel aan de voorzijde van het huis.

De vergunningprocedure is nog niet afgerond. Bezwaar maken of in beroep gaan is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Voor inzage in de aanvraag moet een afspraak worden gemaakt met het gemeenteteam dat verantwoordelijk is voor veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving.