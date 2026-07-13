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Solarcarports in Veldhoven: nieuwe vergunning aangevraagd
Vandaag om 09:35
De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van een eerdere vergunning om drie solarcarports te bouwen op De Run 4600.
Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Veldhoven een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning geregistreerd. Het gaat om een wijziging van een eerder verleende vergunning, met zaaknummer VHZ2026-00552, voor het bouwen van drie solarcarports op het adres De Run 4600.
De nieuwe aanvraag heeft zaaknummer VHZ2026-01204 gekregen. Hoewel de stukken niet standaard ter inzage liggen, kunnen geïnteresseerden deze op verzoek bekijken. Bezwaar maken is nog niet mogelijk; dat kan pas wanneer de gemeente een besluit neemt over de aanvraag.
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