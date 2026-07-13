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Kermis Ulicoten op 23 augustus in Baarle-Nassau

Vandaag om 09:39

Op zondag 23 augustus vindt de kermis in Ulicoten plaats, van tien uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. De locatie is Bernardusstraat 17 in Baarle-Nassau.

Gevonden voor jou

De vergunning voor deze kermis is op 9 juli 2026 verleend. Het evenement duurt twaalf uur en biedt inwoners en bezoekers van Baarle-Nassau een dag vol vermaak.

De Bernardusstraat in Ulicoten vormt het decor voor deze kermis, die jaarlijks veel publiek trekt. De exacte tijden zijn van tien uur 's ochtends tot tien uur 's avonds.

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