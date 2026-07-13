Parkeerverbod ingesteld op Notelstraat in Esbeek

Op de Notelstraat in Esbeek is een parkeerverbod ingesteld. Het verbod geldt aan beide zijden van de weg en moet zorgen voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming. De maatregel is genomen na problemen door geparkeerde voertuigen.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft besloten tot een parkeerverbod op de Notelstraat in Esbeek. Dit geldt aan beide kanten van de rijbaan. Het besluit is genomen vanwege regelmatig geparkeerde voertuigen en vrachtwagentrailers die de weg versmallen en zorgen voor gevaarlijke situaties. Passerende voertuigen moesten hierdoor vaak uitwijken naar de berm, wat leidde tot schade aan voorzieningen.

De Notelstraat is een belangrijke toegangsroute voor bedrijven en percelen in het gebied. De aanwezigheid van geparkeerde voertuigen maakte een vrije doorgang lastig, waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang kwam. Ook het zicht op tegemoetkomend verkeer werd belemmerd, wat leidde tot onzeker rijgedrag zoals plotseling stoppen en achteruitrijden.

Het parkeerverbod wordt aangeduid met verkeersborden en is bedoeld om een overzichtelijke en veilige verkeerssituatie te creëren. De gemeente benadrukt dat minder ingrijpende maatregelen niet effectief bleken om de problemen op te lossen.