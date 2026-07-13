Wooncontainer tijdelijk geplaatst bij Maaskantje 20 in Sint-Michielsgestel

Bij Maaskantje 20 in Sint-Michielsgestel is een vergunning aangevraagd om tijdelijk een wooncontainer te plaatsen tijdens de verbouwing van een woonhuis.

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De aanvraag is op 8 juli 2026 ingediend en valt onder een zogenaamde Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA). Dit betekent dat de activiteit niet standaard in het gemeentelijke omgevingsplan past en daarom apart beoordeeld moet worden.

De wooncontainer is bedoeld om tijdens de werkzaamheden aan het woonhuis als tijdelijke huisvesting te dienen. De stukken die horen bij de aanvraag zijn in te zien via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Sint-Michielsgestel.