Gemeente Sint-Michielsgestel wil pand verhuren aan Kledingbank

De gemeente Sint-Michielsgestel is van plan een pand aan de Directeur van Beekstraat te verhuren aan Stichting de Kledingbank. Volgens de gemeente is deze stichting de enige serieuze gegadigde.

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Het gaat om een gemeentelijk pand aan de Directeur van Beekstraat 6 in Sint-Michielsgestel. De gemeente wil dat de stichting haar activiteiten voortzet in de buurt van de oude locatie. De nieuwe huurovereenkomst vervangt de oude afspraak tussen de gemeente en de kledingbank.

Volgens de gemeente biedt de stichting als enige dergelijke diensten aan in de regio. Daarom wordt de Kledingbank gezien als de enige serieuze gegadigde voor het huren van het pand. Dit besluit is gebaseerd op objectieve en toetsbare criteria.

De publicatie van dit voornemen is verplicht om transparantie te waarborgen. Mocht er bezwaar zijn, dan kan binnen twintig werkdagen een kort geding worden aangespannen bij de rechtbank Oost-Brabant.