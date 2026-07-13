Gemeente Land van Cuijk trekt vergunningen in voor melkveehouderij

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben vergunningen ingetrokken voor een melkveehouderij in Landhorst. Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden en geldt voor de locatie Gassels Hof 1.

Gevonden voor jou

Het gaat om vergunningen voor het exploiteren van een milieubelastende installatie voor het houden van melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee. Deze intrekking heeft betrekking op zaaknummer Z/267319.

Het besluit en bijbehorende stukken zijn tot en met 24 augustus 2026 in te zien. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk of de Omgevingsdienst Brabant Noord. Vermeld hierbij het zaaknummer.