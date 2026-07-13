Wanroij: Tennisvereniging De Raam gaat gemeentegrond huren

De gemeente Land van Cuijk wil grond van Tennisvereniging De Raam in Wanroij verhuren. Het gaat om 3.320 vierkante meter aan Het Paddenpad 4, waarop de sportaccommodatie van de vereniging staat.

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Tennisvereniging De Raam in Wanroij gaat de sportaccommodatie aan Het Paddenpad 4 beheren, onderhouden en exploiteren. De gemeente Land van Cuijk wil dit realiseren via een huurovereenkomst voor de grond en opstallen, en een dienstverleningsovereenkomst voor het beheer en gebruik. Dit sluit aan bij het beleid om sportvoorzieningen toekomstbestendig en lokaal te organiseren.

De grond, kadastraal bekend als perceel WRJ00, sectie A, nummer 3286, is eigendom van de gemeente en heeft een oppervlakte van 3.320 vierkante meter. Volgens het Didam-arrest moet de voorgenomen verhuur openbaar gemaakt worden.