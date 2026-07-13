Kampeerontheffing verleend voor 4-daagse in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een ontheffing verleend voor kamperen buiten een kampeerterrein tijdens de 4-daagse van 20 tot en met 24 juli 2026. Dit geldt voor een locatie aan de Waaistraat in Cuijk.

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Het besluit is op 6 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De ontheffing maakt kamperen mogelijk op een terrein zonder officiële kampeerstatus, specifiek voor deelnemers en bezoekers van de 4-daagse.

De plek aan de Waaistraat is ongenummerd en biedt een tijdelijke oplossing voor de periode van het evenement. Het zaaknummer van dit besluit is Z2026-00002728.