Vergunning pluimveehouderij Wanroij gedeeltelijk ingetrokken

De gemeente Land van Cuijk heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd om de vergunning voor een pluimveehouderij aan de Peelsteeg in Wanroij gedeeltelijk in te trekken.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een IPPC-installatie, een systeem dat wordt gebruikt bij de intensieve pluimveehouderij. Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben het ontwerpbesluit op maandag 13 juli 2026 ter inzage gelegd.

Belangstellenden kunnen de bijbehorende stukken tot en met 24 augustus 2026 inzien via officiële websites of bij de gemeente. Het zaaknummer van dit besluit is Z/508803. Vragen over het besluit kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Brabant Noord.