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Overkapping parkeerplaats gepland in Haps

Vandaag om 10:14

In Haps is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een overkapping bij een parkeerplaats aan de Stationsstraat. Het verzoek werd op 8 juli ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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Het gaat om een overkapping voor een parkeerplaats of carport op het adres Stationsstraat 13. Onderdeel van de aanvraag is ook het aanleggen of veranderen van een uitweg.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging van maximaal zes weken. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00004563.

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