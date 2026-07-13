Nieuwe milieumeldingen bij IBEX-Trade in Son en Breugel

Bij IBEX-Trade in Son en Breugel zijn meldingen gedaan voor milieubelastende activiteiten, waaronder onderhoud en opslag van diesel.

Gevonden voor jou

Het bedrijf IBEX-Trade, gevestigd aan Ekkersrijt 3105 in Son en Breugel, heeft op 22 juni 2026 meerdere meldingen gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om het onderhouden, repareren en kleinschalig tanken van voertuigen en het opslaan van diesel in een bovengrondse opslagtank.

Deze meldingen zijn kennisgevingen en maken het starten van milieubelastende activiteiten mogelijk. Bezwaar maken tegen deze meldingen is niet mogelijk, omdat dit onderdeel is van de gebruikelijke procedure. Aan de meldingen zijn zaaknummers gekoppeld voor verdere correspondentie.