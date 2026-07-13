Kantoren in Eindhoven worden omgebouwd tot appartementen

Er is een vergunning aangevraagd om twee kantoren aan de Strijpsestraat in Eindhoven te transformeren naar twee appartementen. De aanvraag is op 8 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De plannen voor de Strijpsestraat 57 in Eindhoven gaan over het ombouwen van twee bestaande kantoren tot woonruimte. Het adres ligt in postcodegebied 5616GL. De aanvraag is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-006451.

Op dit moment is de vergunning alleen ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het plan.