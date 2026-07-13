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Kantoren in Eindhoven worden omgebouwd tot appartementen

Vandaag om 10:22

Er is een vergunning aangevraagd om twee kantoren aan de Strijpsestraat in Eindhoven te transformeren naar twee appartementen. De aanvraag is op 8 juli 2026 ontvangen.

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De plannen voor de Strijpsestraat 57 in Eindhoven gaan over het ombouwen van twee bestaande kantoren tot woonruimte. Het adres ligt in postcodegebied 5616GL. De aanvraag is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-006451.

Op dit moment is de vergunning alleen ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het plan.

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