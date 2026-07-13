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Hoogwerker mag worden geplaatst in Catharinastraat Eindhoven
Vandaag om 10:22
In de St Catharinastraat in Eindhoven is toestemming gegeven voor het plaatsen van een hoogwerker. Het besluit hiervoor is op 8 juli 2026 verzonden.
Het gaat om een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte op het adres St Catharinastraat 31 in Eindhoven. De aanvraag viel onder de categorie ‘Flitsvergunning’, die gebruikt wordt voor snelle vergunningen bij tijdelijke plaatsingen zoals containers, steigers of hoogwerkers.
Het besluit is genomen door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. De hoogwerker mag nu worden geplaatst op de aangegeven locatie.
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