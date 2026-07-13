Dakkapel geplaatst aan beide kanten van woning in Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterkant van een woning aan de Armstrongstraat.

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De omgevingsvergunning is verleend voor een woning aan de Armstrongstraat 16 in Loon op Zand. Het gaat om dakkapellen aan zowel de voor- als de achterzijde van het huis. Het besluit is op 9 juli 2026 verzonden.

Het plaatsen van dakkapellen zorgt vaak voor meer licht en ruimte op de bovenverdieping van een woning. Bewoners kunnen hiermee bijvoorbeeld een extra kamer realiseren of bestaande ruimtes vergroten.