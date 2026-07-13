Dakkapel aan de voorzijde van woning in Kaatsheuvel aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Nieuwevaert in Kaatsheuvel.

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De aanvraag betreft het adres Nieuwevaert 3 in Kaatsheuvel. De vergunning is op 8 juli 2026 ontvangen en gaat over een dakkapel aan de voorkant van de woning.