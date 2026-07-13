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Dakkapel aan de voorzijde van woning in Kaatsheuvel aangevraagd

Vandaag om 10:25

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Nieuwevaert in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Nieuwevaert 3 in Kaatsheuvel. De vergunning is op 8 juli 2026 ontvangen en gaat over een dakkapel aan de voorkant van de woning.

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