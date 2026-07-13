Ingetrokken aanvraag voor kerk Heilige Joachim in De Moer

De aanvraag voor het herbestemmen van de inventaris van de kerk Heilige Joachim in De Moer is ingetrokken. Dit ging om een omgevingsvergunning voor het adres Middelstraat 26.

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De vergunningaanvraag was op 9 juli 2026 verzonden. Het project betrof het herbestemmen van de inventaris van de kerk aan de Middelstraat in De Moer. Waarom de aanvraag is ingetrokken, is niet bekendgemaakt.