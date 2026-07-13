Vergunning aangevraagd voor inrichting EVZ Wildertse Arm

In de Heibloemstraat is een vergunning aangevraagd voor werkzaamheden aan de EVZ Wildertse Arm. Deze aanvraag is op 8 juli ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor werkzaamheden die nodig zijn om de ecologische verbindingszone (EVZ) Wildertse Arm in te richten. Deze zones worden aangelegd om planten en dieren meer ruimte te geven en leefgebieden met elkaar te verbinden.

De locatie van de geplande werkzaamheden is bekend onder nummer 2026070801214 en bevindt zich aan de Heibloemstraat. De gemeente heeft de aanvraag vorige week ontvangen.