Woning in Knegsel mag tijdelijk gebruikt worden als vergaderruimte

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk gebruik van een woning aan Oeyenbos 8B in Knegsel als vergaderruimte.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Eersel een vergunning verleend voor het afwijken van regels in het omgevingsplan. Het gaat om het tijdelijk gebruik van een woning aan Oeyenbos 8B in Knegsel als vergaderruimte. Dit betreft een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

De gemeente meldt deze vergunning om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in de omgeving. Het kenmerk van deze zaak is 07708951. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente Eersel.