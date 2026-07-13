Bloemencorso Zundert krijgt groen licht voor september

De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor het Bloemencorso op 6, 7 en 8 september 2026.

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Het bekende Bloemencorso in Zundert mag dit jaar plaatsvinden op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 september. De gemeente heeft op 6 juli 2026 besloten om de vergunning te verlenen. Het evenement is een jaarlijks hoogtepunt in de regio en trekt veel bezoekers.

Bezoekers wordt geadviseerd om rekening te houden met mogelijke verkeersmaatregelen tijdens het corso. Details hierover zijn te vinden op de website van de gemeente Zundert. Het Bloemencorso staat bekend om zijn indrukwekkende praalwagens, volledig gemaakt van dahlia’s, en is een van de grootste bloemencorso's ter wereld.