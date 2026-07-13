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Dakkapel en carport toegestaan in Reusel

Vandaag om 10:32

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor een dakkapel en een carport aan Denestraat 31.

Gevonden voor jou

Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Reusel-De Mierden een omgevingsvergunning verleend. Hiermee mag de woning aan Denestraat 31 voorzien worden van een dakkapel aan de voorkant en een carport.

Met deze vergunning kan de aanvrager starten met de bouwplannen. Het besluit heeft als kenmerk 16676519 en ligt zes weken ter inzage bij de gemeente.

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