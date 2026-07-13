Festiviteit @ThePark in Lage Mierde zonder vergunningplicht

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een melding afgehandeld voor een incidentele festiviteit @ThePark op 10 juli in Lage Mierde. Voor het evenement aan Wellenseind is geen vergunning nodig.

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De festiviteit vond afgelopen vrijdag plaats op de locatie aan Wellenseind in Lage Mierde. De gemeente heeft de melding op 9 juli beoordeeld en vastgesteld dat voor deze activiteit geen vergunning vereist is. Het kenmerk van de zaak is 16676536.

Met deze melding informeert de gemeente omwonenden dat er mogelijk tijdelijk iets verandert in de omgeving. Het besluit ligt zes weken ter inzage, maar bezwaar maken is alleen mogelijk bij een vergunningplichtige activiteit. Voor verdere vragen over meldingen of vergunningen kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Reusel-De Mierden.