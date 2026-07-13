Vergunning verleend voor nieuw bijgebouw in Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor een nieuw bijgebouw aan Renheide 8 in Leende. Het besluit werd op 9 juli 2026 genomen.

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De vergunning is aangevraagd voor de bouw van een nieuw bijgebouw op het adres Renheide 8, 5595XJ Leende. Het gaat om een bouwactiviteit en een technische bouwactiviteit. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd door de gemeente.

Belangrijke documenten over deze vergunning liggen vanaf 9 juli 2026 zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunnen betrokkenen reageren op het besluit. Meer informatie is beschikbaar via de gemeente Heeze-Leende.